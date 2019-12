Sem Gustavo Henrique e com Veríssimo em alta, Santos já discute compra de Luan Peres

O Santos já começa a pensar em adquirir os direitos econômicos de Luan Peres, zagueiro emprestado pelo Brugge (BEL) até 31 de dezembro de 2020.

O valor de compra fixado no contrato é de 5 milhões de euros (R$ 22,6 mi, na cotação atual). A quantia é considerada alta pelo Peixe, mas pode ser parcelada.

O Alvinegro investiu 250 mil euros (cerca de R$ 1 milhão, à época), além de R$ 300 mil em comissão, para trazer Luan em agosto. Os salários são integralmente pagos pelo Santos.

A preocupação do Peixe em não correr o risco de perder Luan Peres tem a ver com a saída de Gustavo Henrique e a possibilidade de negociar Lucas Veríssimo, em alta no mercado.

Luan se adaptou rapidamente, jogou como zagueiro ou lateral-esquerdo sob o comando do ex-técnico Jorge Sampaoli e fez 10 partidas no semestre. Ele imagina ser titular em 2020.