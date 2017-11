Sem espaço no Santos, Hernández deve voltar à Colômbia em 2018

Vladimir Hernández não deve permanecer no Santos em 2018. Sem espaço na equipe de Vila Belmiro, o atacante, que tem o desejo de sair para ser mais utilizado, recebeu sondagens para voltar à Colômbia. O Peixe, por sua vez, não pretende brecar uma possível transferência do jogador.

Junior Barranquilla, ex-clube de Hernández, e Deportivo Cali, consultaram o alvinegro nos últimos dias. Porém, nenhuma oferta oficial foi feita até o momento.

Apesar da intenção de ceder o colombiano em 2018, a diretoria do alvinegro não pretende vendê-lo. A ideia é um empréstimo para que ele retorne em um melhor momento técnico. Mesmo assim, os santistas não descartam uma transferência em definitivo, contanto que recebam um valor superior ou próximo aos R$ 3,2 milhões que foram investidos no atacante no início do ano.

Na Colômbia, o jogador de 28 anos é visto como uma contratação de peso, principalmente no Junior Barranquilla, onde é ídolo.

Em 28 jogos com a camisa do Peixe, Hernández marcou dois gols. Porém, ele nunca conseguiu firmar-se entre o time titular. No último domingo, o atacante ficou fora até da lista de relacionados do duelo contra o Flamengo, na Ilha do Urubu, pelo Brasileirão.