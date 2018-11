Sem espaço com Cuca, Jean Mota deve ser negociado pelo Santos

Com um semestre de “atraso”, Jean Mota deve ser negociado pelo Santos na próxima janela internacional de transferências, a partir de dezembro.

O presidente José Carlos Peres e os demais membros do Comitê de Gestão veem o meia de 25 anos como oportunidade de fazer caixa. Ser canhoto e a facilidade de atuar como volante e lateral-esquerdo são argumentos para apresentar ao mercado em breve.

No meio do ano, Jean quis e pôde sair, mas Cuca pediu pela permanência, assim como o ex-executivo de futebol Ricardo Gomes. O jogador recebeu sondagem do Borussia Monchengladbach-ALE e proposta de empréstimo do futebol árabe

Agora, Jean Mota não parece estar nos planos da comissão técnica. A última partida foi no dia 6 de setembro, há dois meses, em empate por 0 a 0 com o Grêmio, no Pacaembu. A disputa no meio-campo é acirrada e, na ala esquerda, Dodô é quem mais atuou na temporada.

O contrato de Jean vale até junho de 2022 e o salário é considerado alto – maior do que alguns dos titulares. Ele foi contratado em 2016, junto ao Fortaleza, pela quantia de R$ 800 mil por 100% dos direitos econômicos.