Sem Cueva, Sampaoli relaciona 23 no Santos para enfrentar o Grêmio

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, relacionou 23 jogadores para a partida contra o Grêmio neste sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de ser cortado diante do Flamengo, Derlis González está de volta. O estrangeiro fora da lista é novamente Christian Cueva, que entrou no segundo tempo no Maracanã. O limite de “gringos” é de cinco por jogo – Felipe Aguilar, Sánchez, Soteldo e Uribe são os outros do exterior.

Recuperado de entorse no tornozelo, Diego Pituca está de volta. Evandro fica fora por causa de edema na coxa esquerda. Gustavo Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Um time provável é: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

Veja os relacionados:

Goleiros: Everson, Vanderlei e John

Laterais: Victor Ferraz, Pará, Jorge e Felipe Jonatan

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Aguilar, Luiz Felipe e Wagner Leonardo

Meio-campistas: Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Jobson e Jean Mota

Atacantes: Marinho, Soteldo, Eduardo Sasha, Derlis González, Venuto e Uribe