Sem Cittadini, com Rodrygo e busca por meia: o Santos para decisão

O Santos terá pouco tempo para resolver alguns problemas antes de voltar a enfrentar o Palmeiras nesta terça-feira, às 20h30 de Brasília), novamente no Pacaembu, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista.

Léo Cittadini, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, é desfalque certo. Rodrygo, em compensação, voltará a ser titular. E a principal dificuldade é encontrar um meia para ser titular. Veja as dúvidas abaixo:

Experiência?

A tendência é que Renato seja mantido como titular na vaga de Cittadini. O camisa 8 não fez um grande jogo no Pacaembu, mas é experiente e pode ajudar o time na decisão. Ele vestiu a faixa de capitão e chegou ao seu 400º jogo pelo clube.

Quem arma?

O técnico Jair Ventura tentou vários jogadores na armação: Vecchio, Jean Mota, Vitor Bueno, e, por fim, Diogo Vitor. Nenhum convenceu. Agora, o desafio é escolher um deles para assumir a responsabilidade. Ou optar por uma formação mais ousada.

Durante alguns minutos da derrota para o Palmeiras no último sábado, Jair até escalou a equipe com quatro atacantes: Rodrygo mais recuado, Arthur Gomes, Eduardo Sasha e Gabigol. Na sequência, Vitor Bueno entrou, e Rodrygo voltou a atacar pelas pontas.

Escalação provável

Na defesa, não há dúvidas: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô. No meio-campo, Alison está garantido e Renato é o provável titular. A maior dúvida está na meia e o ataque com Rodrygo, Eduardo Sasha e Gabigol é a tendência.

O provável time é: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Alison, Renato e Diogo Vitor (Jean Mota, Vecchio, Vitor Bueno ou Arthur Gomes); Eduardo Sasha, Rodrygo e Gabigol.