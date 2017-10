Sem Alison, Levir descarta Donizete e quer Santos ofensivo em Recife

O Santos não contará com Alison, suspenso, no Sport na quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dele, Renato segue fora de combate. Mesmo recuperado de edemas na coxa e no tornozelo da perna direita, o veterano foi cortado por precaução da comissão técnica.

Sem a dupla, existia a possibilidade de Levir Culpi relacionar Leandro Donizete para a partida. Porém, o treinador mostrou que o ex-atleticano virou a última opção para o setor e o deixou de fora mais uma vez. Sendo assim, Emiliano Vecchio e Serginho disputam a vaga deixada por Alison.

A ideia do comandante é deixar o Peixe mais ofensivo contra o Sport. A tendência é que o argentino seja o escolhido, já que entrou como volante na vaga de Matheus Jesus no empate em 2 a 2 contra o Vitória, na última segunda-feira, no Pacaembu.

Em contrapartida, Serginho teve boas apresentações nos últimos jogos e foi elogiado por Levir. Yuri, que foi relacionado, deve ficar no banco. O volante perdeu espaço na equipe e não entra em campo desde agosto.

A dúvida para quem entrará em campo vai seguir até o horário da partida, afinal, o técnico não esboçou o time titular no treino do Santos desta quarta-feira, no CT do Náutico.

Sendo assim, a provável escalação contra o Sport será: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Matheus Jesus, Vecchio (Serginho) e Lucas Lima; Jean Mota, Copete e Ricardo Oliveira.