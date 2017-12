Sem acordo com o Galo, Robinho tem portas abertas para voltar ao Santos

Após recusar a proposta inicial para renovar com o Atlético-MG, o Santos aparece como possível destino para Robinho em 2018. Pensando em repatriar o ídolo, o presidente Modesto Roma Júnior iniciou negociações na última semana com a advogada do atacante, Marisa Alija.

Porém, as tratativas só devem avançar após as eleições presidenciais do Peixe, que acontecem neste sábado. Além de Modesto, os candidatos José Carlos Peres e Andres Rueda já demonstraram interesse na contratação do Rei das Pedaladas.

O atual mandatário, por sua vez, ofereceu um salário de R$ 300 mil para Robinho, sem fugir do teto atual. Porém, o atacante teria ganhos extras com premiações, vendas de camisas, etc. Ao todo, os vencimentos poderiam chegar até a R$ 600 mil. O tempo de contrato só será discutido após as eleições do clube, mas a diretoria pretende acertar um vínculo longo com o ídolo.

Com a cabeça na Libertadores da próxima temporada, a cúpula do Santos vê Robinho como um ótimo nome para trazer mais experiência ao time na busca pela taça.

Além disso, o presidente Modesto Roma acredita que a possível chegada do atacante seria boa até mesmo para a nova geração da base santista, comandada por Rodrygo e Yuri Alberto. Em 2010, Neymar e Ganso cresceram muito de produção após a chegada do Rei das Pedaladas.