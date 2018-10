Seleção e viagem do empresário atrasam renovação de Kaio Jorge no Santos

A assinatura do primeiro contrato profissional de Kaio Jorge no Santos deve ficar para o fim desse mês. O empresário está na Europa e o atacante viajará neste domingo para integrar a seleção brasileira sub-17 em torneio internacional. A competição será realizada na Inglaterra, entre os dias 7 e 18 de outubro.

Integrado ao elenco profissional aos 16 anos, Kaio Jorge reforçou o time sub-17 nesta quarta-feira, em empate por 2 a 2 com o Paraná pela Copa do Brasil da categoria, em Curitiba, e será desfalque diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, em Salvador.

O primeiro acordo profissional de Kaio Jorge está apalavrado e terá duração de cinco anos, com multa rescisória de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 452 mi). O vínculo atual é de formação e vale até 31 de janeiro de 2020.

