João Schmidt sente desconforto e deixa Santos x Coritiba com cinco minutos

João Schmidt pode ser uma nova dor de cabeça para o técnico Cuca no Santos. O volante sentiu dores e foi substituído com menos de cinco minutos de jogo na partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira, no Couto Pereira, pela quinta fase da Copa do Brasil.

O camisa 5 do Peixe acusou dores na região posterior da coxa direita com menos de dois minutos e o duelo foi paralisado. Ele pediu para continuar e a bola voltou a rolar, mas viu que não teria condições de seguir em campo e pediu a substituição com menos de cinco minutos.

Com isso, Cuca optou pela entrada de Willian Arão na vaga de Schmidt, que deixou o gramado no carrinho. O volante do Peixe fazia seu terceiro jogo consecutivo como titular.

João Schmidt deve ser reavaliado em breve para saber se houve, de fato, alguma lesão, ou se a situação não passou de um susto.

O departamento médico do Santos se esvaziou nos últimos dias. Gustavo Henrique e Gabriel Menino se recuperaram de suas respectivas lesões musculares, e o único que ainda faz tratamento é Luan Peres, com uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda.

Na atual temporada, Schmidt disputou 19 partidas, sendo 13 como titular.

Próximos jogos do Santos

Santos x Coritiba (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 17/05 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Santos x San Lorenzo (quinta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 20/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)