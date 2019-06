Sasha recebe sondagem do futebol turco, mas não pensa em sair do Santos

Eduardo Sasha recebeu uma sondagem do futebol turco, mas não pensa em deixar o Santos. O atacante vive bom momento e tem contrato até 31 de dezembro de 2022. O Peixe detém 50% dos direitos econômicos.

Dois empresários turcos procuraram o empresário de Sasha, Bruno Vicintin, e falaram de um grande clube do país interessado, sem especificar qual. Até agora, porém, não há nada oficial.

Depois de iniciar a temporada fora dos planos de Jorge Sampaoli, Eduardo Sasha ganhou espaço e é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com quatro gols. Contra o Atlético-MG, no último domingo, o atacante deixou o reforço Uribe no banco de reservas.

Sasha deve ser mantido como titular diante do Corinthians nessa quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com