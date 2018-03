Sasha não se intimida com argentinos: “Sei como lidar com eles”

Eduardo Sasha se destacou na Libertadores pelo Internacional em 2015, na campanha da eliminação na semifinal para o Tigres-MEX. Durante a trajetória no Colorado, o atacante não enfrentou argentinos, mas sabe como lidar com eles. O próximo adversário do Santos será o Estudiantes, quinta-feira, em Quilmes, pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental.

As características dos times do Rio Grande do Sul, como o Inter, se assemelham aos argentinos. E é essa a aposta de Sasha para se dar bem contra os hermanos.

“Todos nós sabemos que jogar contra argentinos é complicado pelas questões de estádio pequeno, torcida bota pressão, fora a questão de chegar mais firme. Teremos que entrar nesse mesmo ritmo. Ganhar as disputas, dividir as bolas, e ganhar na luta deles para mostrar mais força de vontade e sairmos com vitória. É bom ter torcida contra a gente, mas não é um fator que vai oferecer equipe deles. Temos tudo para fazer uma boa partida, é questão de igualar e ganhar na pegada dos argentinos. Sabemos como são. Como sou meio conterrâneo deles, sei como lidar com eles”, disse Sasha, em entrevista coletiva.

Eduardo Sasha é o artilheiro do Santos em 2018, com seis gols. O atacante está emprestado pelo Internacional até o dia 31 de dezembro. O presidente José Carlos Peres garantiu a sua contratação.