Sasha completa dois anos no Peixe: “Orgulho que nem todos podem ter”

Na tarde deste domingo, o atacante do Santos Eduardo Sasha fez uma publicação em seu Instagram expressando sua felicidade por completar dois anos pelo Peixe.

“Dois anos nessa casa. Um orgulho que nem todos podem ter”, afirmou o jogador, que foi um dos destaque ofensivos da equipe paulista na temporada passada.

No clube desde 2018, Sasha teve a melhor fase de sua carreira com a camisa santista. Ao todo, foram 98 partidas disputadas e 21 gols marcados. No ano passado, o atleta foi o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro com 14 gols, terceira melhor marca da competição.