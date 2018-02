Sasha admite relaxamento do Santos em empate: “Não voltamos tão ligados”

O Santos empatou em 2 a 2 com a Ferroviária neste sábado, em Araraquara. Com um primeiro tempo bom, o Peixe foi para o intervalo com 1 a 0, com gol de Eduardo Sasha. Na segunda etapa, o Peixe relaxou, sofreu o empate, conseguiu ficar à frente do placar, mas sofreu mais um gol na metade final.

“Começamos bem o jogo, coisa que não vinha acontecendo, mas não voltamos tão ligados para o segundo tempo. Deixamos escapar um resultado que era nosso, mas vamos recuperar esses pontos perdidos”, disse Sasha.

O atacante santista reclamou da arbitragem. Na origem do primeiro gol do Ituano, Jean Mota caiu e pediu falta, não assinalada. No contra-ataque, a Ferroviária marcou.

“No primeiro gol deles, não tinha motivo para o Jean Mota se atirar, ele ficaria de frente para o goleiro. No contra-ataque, sofremos o gol…”, alertou.

O Peixe volta a campo para enfrentar o São Caetano na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.