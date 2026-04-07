Santos x Recoleta: veja preços e como comprar ingressos para o jogo da Sul-Americana

A venda de ingressos para o jogo entre Santos e Deportivo Recoleta-PAR, na Vila Belmiro, começou nesta quinta-feira. A partida, válida pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, será disputada na próxima terça-feira, dia 14 de abril, às 21h30 (de Brasília).
As vendas estão acontecendo pelo site www.sociorei.com, obedecendo ao cronograma por prioridade de rating dos associados.
O Santos estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando encara o Deportivo Cuenca, no Equador.
Começa hoje a venda de ingressos para o jogo da CONMEBOL #Sudamericana na Vila! 🏟️⚪️⚫️
A partida será no dia 14 de abril (terça), às 21h30.
A prioridade de compra é aberta de acordo com a quantidade de estrelas. Confira o cronograma completo:
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— Santos FC (@SantosFC) April 7, 2026
Cronograma de vendas:
- Terça-feira (07/04), a partir das 13h – venda exclusiva para sócios
- Terça-feira (07/04), a partir das 17h – abertura para o público geral (Santos Mais Popular)
Prioridades dos sócios:
- Prioridade 1 (cinco estrelas): 13h – 07/04
- Prioridade 2 (quatro estrelas): 14h – 07/04
- Prioridade 3 (três estrelas): 15h – 07/04
- Prioridade 4 (duas estrelas): 16h – 07/04
- Público geral (Santos Mais Popular): 17h – 07/04
Preços – Sócio Rei
Arquibancadas (Cosmo Damião e José de Alencar)
Black: R$ 0
Gold: R$ 30
Silver: R$ 60
Cadeira Térrea e Cadeira Social (Dom Pedro e Princesa Isabel), Cadeira Coberta (Dom Pedro) e PCR
Black: R$ 33,33
Gold: R$ 66,67
Silver: R$ 100
Valores para proprietários de Cadeira Cativa:
Silver: R$ 47,50
Gold: R$ 95
Sócio Rei com 5 estrelas já pode comprar ingressos para o desafio da CONMEBOL #Sudamericana em casa!⚡️⚪️⚫️
O Santos enfrenta o Recoleta no dia 14 de abril (terça-feira), às 21h30. A prioridade de compra será aberta de acordo com a quantidade de estrelas. Confira o cronograma… pic.twitter.com/3cfqIQzgDD
— Santos FC (@SantosFC) April 7, 2026
Preços – Santos Mais Popular (público geral)
Arquibancadas (Cosmo Damião e José de Alencar)
Meia-entrada: R$ 120
Inteira: R$ 240
Cadeira Térrea, Cadeira Social (Dom Pedro e Princesa Isabel), Cadeira Coberta (Dom Pedro) e PCR
Meia-entrada: R$ 133,34
Inteira: R$ 266,67
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