Santos x Recoleta: veja preços e como comprar ingressos para o jogo da Sul-Americana

A venda de ingressos para o jogo entre Santos e Deportivo Recoleta-PAR, na Vila Belmiro, começou nesta quinta-feira. A partida, válida pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, será disputada na próxima terça-feira, dia 14 de abril, às 21h30 (de Brasília).

As vendas estão acontecendo pelo site www.sociorei.com, obedecendo ao cronograma por prioridade de rating dos associados.

O Santos estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando encara o Deportivo Cuenca, no Equador.

Começa hoje a venda de ingressos para o jogo da CONMEBOL #Sudamericana na Vila! 🏟️⚪️⚫️ A partida será no dia 14 de abril (terça), às 21h30. A prioridade de compra é aberta de acordo com a quantidade de estrelas. Confira o cronograma completo: ➡️ Abertura cadeiras

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️… pic.twitter.com/OtStayNtK5 — Santos FC (@SantosFC) April 7, 2026

Cronograma de vendas:

Terça-feira (07/04), a partir das 13h – venda exclusiva para sócios

Terça-feira (07/04), a partir das 17h – abertura para o público geral (Santos Mais Popular)

Prioridades dos sócios:

Prioridade 1 (cinco estrelas): 13h – 07/04

Prioridade 2 (quatro estrelas): 14h – 07/04

Prioridade 3 (três estrelas): 15h – 07/04

Prioridade 4 (duas estrelas): 16h – 07/04

Público geral (Santos Mais Popular): 17h – 07/04

Preços – Sócio Rei

Arquibancadas (Cosmo Damião e José de Alencar)

Black: R$ 0

Gold: R$ 30

Silver: R$ 60

Cadeira Térrea e Cadeira Social (Dom Pedro e Princesa Isabel), Cadeira Coberta (Dom Pedro) e PCR

Black: R$ 33,33

Gold: R$ 66,67

Silver: R$ 100

Valores para proprietários de Cadeira Cativa:

Silver: R$ 47,50

Gold: R$ 95

Sócio Rei com 5 estrelas já pode comprar ingressos para o desafio da CONMEBOL #Sudamericana em casa!⚡️⚪️⚫️ O Santos enfrenta o Recoleta no dia 14 de abril (terça-feira), às 21h30. A prioridade de compra será aberta de acordo com a quantidade de estrelas. Confira o cronograma… pic.twitter.com/3cfqIQzgDD — Santos FC (@SantosFC) April 7, 2026

Preços – Santos Mais Popular (público geral)

Arquibancadas (Cosmo Damião e José de Alencar)

Meia-entrada: R$ 120

Inteira: R$ 240

Cadeira Térrea, Cadeira Social (Dom Pedro e Princesa Isabel), Cadeira Coberta (Dom Pedro) e PCR

Meia-entrada: R$ 133,34

Inteira: R$ 266,67

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