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Santos x Recoleta: veja preços e como comprar ingressos para o jogo da Sul-Americana

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Foto: Raul Baretta/Santos FC
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 07/04/2026 às 14:14

A venda de ingressos para o jogo entre Santos e Deportivo Recoleta-PAR, na Vila Belmiro, começou nesta quinta-feira. A partida, válida pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, será disputada na próxima terça-feira, dia 14 de abril, às 21h30 (de Brasília).

As vendas estão acontecendo pelo site www.sociorei.com, obedecendo ao cronograma por prioridade de rating dos associados.

O Santos estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando encara o Deportivo Cuenca, no Equador.

Cronograma de vendas:

  • Terça-feira (07/04), a partir das 13h – venda exclusiva para sócios
  • Terça-feira (07/04), a partir das 17h – abertura para o público geral (Santos Mais Popular)

Prioridades dos sócios:

  • Prioridade 1 (cinco estrelas): 13h – 07/04
  • Prioridade 2 (quatro estrelas): 14h – 07/04
  • Prioridade 3 (três estrelas): 15h – 07/04
  • Prioridade 4 (duas estrelas): 16h – 07/04
  • Público geral (Santos Mais Popular): 17h – 07/04

Preços – Sócio Rei

Arquibancadas (Cosmo Damião e José de Alencar)

Black: R$ 0
Gold: R$ 30
Silver: R$ 60

Cadeira Térrea e Cadeira Social (Dom Pedro e Princesa Isabel), Cadeira Coberta (Dom Pedro) e PCR

Black: R$ 33,33
Gold: R$ 66,67
Silver: R$ 100

Valores para proprietários de Cadeira Cativa:

Silver: R$ 47,50
Gold: R$ 95

Preços – Santos Mais Popular (público geral)

Arquibancadas (Cosmo Damião e José de Alencar)

Meia-entrada: R$ 120
Inteira: R$ 240

Cadeira Térrea, Cadeira Social (Dom Pedro e Princesa Isabel), Cadeira Coberta (Dom Pedro) e PCR

Meia-entrada: R$ 133,34
Inteira: R$ 266,67

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