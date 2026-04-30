Santos x Internacional: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro feminino

A equipe feminina do Santos volta a campo nesta sexta-feira, quando tem um duelo agendado diante do Internacional, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir
O confronto será transmitido pela TV Brasil.
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Situação na tabela
- Santos - 11 pontos em 8 jogos - 11º lugar
- Internacional - 14 pontos em 8 jogos - 7º lugar
Prováveis escalações
Santos: Amaro; Evellyn, Alice, Isa e Larissa Vasconcelos; Nath, Suzane, Rincón e Larroquette; Evelin e Carol Baiana
Técnico: Marcelo Frigerio
Internacional: Barbieri; Paulinha, Sorriso, Débora e Soll; Lelê, Pati, Darlene e Myka; Valéria e Jaimes
Técnico: Maurício Salgado
Arbitragem
- Árbitra: Rejane Caetano da Silva
- Assistentes: Marcela de Almeida Silva e Veridiana Contiliani Bisco