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Santos x Internacional: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro feminino

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Foto: Reinaldo Campos / Santos FC
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 30/04/2026 às 20:00

A equipe feminina do Santos volta a campo nesta sexta-feira, quando tem um duelo agendado diante do Internacional, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir

O confronto será transmitido pela TV Brasil.

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Situação na tabela

  • Santos - 11 pontos em 8 jogos - 11º lugar
  • Internacional - 14 pontos em 8 jogos - 7º lugar

 

Prováveis escalações

Santos: Amaro; Evellyn, Alice, Isa e Larissa Vasconcelos; Nath, Suzane, Rincón e Larroquette; Evelin e Carol Baiana
Técnico: Marcelo Frigerio

Internacional: Barbieri; Paulinha, Sorriso, Débora e Soll; Lelê, Pati, Darlene e Myka; Valéria e Jaimes
Técnico: Maurício Salgado

Arbitragem

  • Árbitra: Rejane Caetano da Silva
  • Assistentes: Marcela de Almeida Silva e Veridiana Contiliani Bisco

 


 

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