Santos x Internacional: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro feminino

A equipe feminina do Santos volta a campo nesta sexta-feira, quando tem um duelo agendado diante do Internacional, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir

O confronto será transmitido pela TV Brasil.

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Situação na tabela

Santos - 11 pontos em 8 jogos - 11º lugar

Internacional - 14 pontos em 8 jogos - 7º lugar

Prováveis escalações

Santos: Amaro; Evellyn, Alice, Isa e Larissa Vasconcelos; Nath, Suzane, Rincón e Larroquette; Evelin e Carol Baiana

Técnico: Marcelo Frigerio

Internacional: Barbieri; Paulinha, Sorriso, Débora e Soll; Lelê, Pati, Darlene e Myka; Valéria e Jaimes

Técnico: Maurício Salgado

Arbitragem

Árbitra: Rejane Caetano da Silva

Rejane Caetano da Silva Assistentes: Marcela de Almeida Silva e Veridiana Contiliani Bisco



