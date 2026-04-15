Santos x Fluminense: veja preços e como comprar ingressos para o jogo do Brasileirão

A venda de ingressos para o jogo entre Santos e Fluminense, na Vila Belmiro, começou nesta quarta-feira. A partida, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado neste domingo, dia 19 de abril, às 16h (de Brasília).

As vendas estão acontecendo pelo site www.sociorei.com, obedecendo ao cronograma por prioridade de rating dos associados.

O Santos busca sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Alvinegro Praiano está na 15ª posição, com 13 pontos - apenas três a mais que o Cruzeiro, 17º colocado e primeiro time no Z4.

A venda de ingressos para o #SANxFLU já está aberta. Confira o cronograma de abertura:

➡️ Abertura cadeiras

⭐⭐⭐⭐⭐ - 14h

⭐⭐⭐⭐ - 15h

⭐⭐⭐ - 16h

➡️ Abertura arquibancadas

⭐⭐ - 16h

➡️ Visitante

Santos Mais Popular - 17h Acesse https://t.co/3Kkb3KDoDY e garanta seu… pic.twitter.com/eZq7xKIymo — Santos FC (@SantosFC) April 15, 2026

Cronograma de vendas:

Quarta-feira (15/04), a partir das 14h – venda exclusiva para sócios

Quarta-feira (15/04), a partir das 17h – abertura para o público geral (Santos Mais Popular)

Prioridades dos sócios:

Prioridade 1 (cinco estrelas): 14h – 15/04

Prioridade 2 (quatro estrelas): 15h – 15/04

Prioridade 3 (três estrelas): 16h – 15/04

Prioridade 4 (duas estrelas): 16h – 15/04

Público geral (Santos Mais Popular): 17h – 15/04

Preços – Sócio Rei

Arquibancadas (Cosmo Damião e José de Alencar)

Black: R$ 0

Gold: R$ 30

Silver: R$ 60

Cadeira Térrea e Cadeira Social (Dom Pedro e Princesa Isabel), Cadeira Coberta (Dom Pedro) e PCR

Black: R$ 33,33

Gold: R$ 66,67

Silver: R$ 100

Valores para proprietários de Cadeira Cativa:

Silver: R$ 47,50

Gold: R$ 95

A venda de ingressos para Santos x Fluminense começa hoje. A próximo partida na Vila Belmiro está marcada para o dia 19 de abril (domingo), às 16 horas. A prioridade de compra é aberta de acordo com a quantidade de estrelas. Confira o cronograma completo: ➡️ Abertura cadeiras… pic.twitter.com/HUyvJNt0dH — Santos FC (@SantosFC) April 15, 2026

Preços – Santos Mais Popular (público geral)

Arquibancadas (Cosmo Damião e José de Alencar)

Meia-entrada: R$ 120

Inteira: R$ 240

Cadeira Térrea, Cadeira Social (Dom Pedro e Princesa Isabel), Cadeira Coberta (Dom Pedro) e PCR

Meia-entrada: R$ 133,34

Inteira: R$ 266,67

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