Santos x Deportivo Recoleta pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

O Santos encara o Deportivo Recoleta-PAR na noite desta terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O compromisso é válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

Onde assistir Santos x Deportivo Recoleta ao vivo?

TV: SBT (aberto) e ESPN (fechado).

SBT (aberto) e ESPN (fechado). Streaming: Disney+ (pago).

Disney+ (pago). Tempo real: Gazeta Esportiva.

Amanhã é dia de Santos no nosso aniversário. Combinação perfeita no Alçapão! 🤍🖤 pic.twitter.com/d9JJCIGref — Santos FC (@SantosFC) April 13, 2026

Estatísticas

Santos

Jogos: 21

21 Vitórias: 6

6 Empates: 7

7 Derrotas: 8

8 Gols marcados: 27

27 Gols sofridos: 26

26 Artilheiro: Gabigol, com sete gols marcados

Deportivo Recoleta

Jogos: 18

18 Vitórias: 5

5 Empates: 6

6 Derrotas: 7

7 Gols marcados: 23

23 Gols sofridos: 24

24 Artilheiro: Allan Wlk, com sete gols marcados

Prováveis escalações

O Santos vem com força total à disposição para o duelo com o Deportivo Recoleta. A única baixa confirmado é o lateral direito Vinícius Lira, que está fora da temporada, por uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Além disso, o Peixe ainda tem duas dúvidas: o lateral direito Mayke, que passou por um tratamento com medicamentos corticoide, e o volante Gabriel Menino, que se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

Já o Deportivo Recoleta também deve ir com força total contra o Santos. O único desfalque é o lateral esquerdo Iván Piris, ex-São Paulo.

Provável escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Rony (Bontempo), Moisés e Gabigol.

Técnico: Cuca

Desfalque: Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo).

Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo). Dúvidas: Gabriel Menino e Mayke.

Das arquibancadas para as ruas.

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Provável escalação do Deportivo Recoleta

Nelson Ferreira; José Espínola, Lucas Monzón, Facundo Echeguren e Nicolás Marotta; Pedro Ríos, Juan Franco, Aldo González e Wilfrido Báez; Kevin Parzajuk e Allan Wlk

Técnico: Jorge González

Desfalques: Iván Piris (lesão no joelho direito).

Arbitragem de Santos x Deportivo Recoleta

Árbitro: Fernando Vejar (Chile)

Fernando Vejar (Chile) Assistentes: José Retamal (Chile) e Miguel Rocha (Chile)

José Retamal (Chile) e Miguel Rocha (Chile) VAR: Juan Lara (Chile)

Próximo jogo do Santos

Santos x Fluminense (12ª rodada da Copa Sul-Americana)

(12ª rodada da Copa Sul-Americana) Data e horário: 19/04 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Próximo jogo do Deportivo Recoleta

Deportivo Recoleta x 2 de Mayo (17ª rodada do Campeonato Paraguaio)

(17ª rodada do Campeonato Paraguaio) Data e horário: 18/04 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estadio Roque F. Batelhana, em Assunção

FICHA TÉCNICA

⚪⚫ SANTOS X DEPORTIVO RECOLETA 🟡 ⚫

🏆 Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada)

🗓️ Data: 14/04 (terça-feira)

⏰ Horário: às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

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