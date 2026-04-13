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Santos x Deportivo Recoleta pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

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(Foto: Raul Baretta/Santos)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 13/04/2026 às 20:00

O Santos encara o Deportivo Recoleta-PAR na noite desta terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O compromisso é válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

Onde assistir Santos x Deportivo Recoleta ao vivo?

  • TV: SBT (aberto) e ESPN (fechado).
  • Streaming: Disney+ (pago).
  • Tempo real: Gazeta Esportiva.

Estatísticas

Santos

  • Jogos: 21
  • Vitórias: 6
  • Empates: 7
  • Derrotas: 8
  • Gols marcados: 27
  • Gols sofridos: 26
  • Artilheiro: Gabigol, com sete gols marcados

 

Deportivo Recoleta

  • Jogos: 18
  • Vitórias: 5
  • Empates: 6
  • Derrotas: 7
  • Gols marcados: 23
  • Gols sofridos: 24
  • Artilheiro: Allan Wlk, com sete gols marcados

 

Prováveis escalações

O Santos vem com força total à disposição para o duelo com o Deportivo Recoleta. A única baixa confirmado é o lateral direito Vinícius Lira, que está fora da temporada, por uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Além disso, o Peixe ainda tem duas dúvidas: o lateral direito Mayke, que passou por um tratamento com medicamentos corticoide, e o volante Gabriel Menino, que se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

Já o Deportivo Recoleta também deve ir com força total contra o Santos. O único desfalque é o lateral esquerdo Iván Piris, ex-São Paulo.

Provável escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Rony (Bontempo), Moisés e Gabigol.
Técnico: Cuca

  • Desfalque: Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo).
  • Dúvidas: Gabriel Menino e Mayke.

Provável escalação do Deportivo Recoleta

Nelson Ferreira; José Espínola, Lucas Monzón, Facundo Echeguren e Nicolás Marotta; Pedro Ríos, Juan Franco, Aldo González e Wilfrido Báez; Kevin Parzajuk e Allan Wlk
Técnico: Jorge González

  • Desfalques: Iván Piris (lesão no joelho direito).

 

Arbitragem de Santos x Deportivo Recoleta

  • Árbitro: Fernando Vejar (Chile)
  • Assistentes: José Retamal (Chile) e Miguel Rocha (Chile)
  • VAR: Juan Lara (Chile)

 

Próximo jogo do Santos

  • Santos x Fluminense (12ª rodada da Copa Sul-Americana)
  • Data e horário: 19/04 (domingo), às 16h (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

 

Próximo jogo do Deportivo Recoleta

  • Deportivo Recoleta x 2 de Mayo (17ª rodada do Campeonato Paraguaio)
  • Data e horário: 18/04 (sábado), às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estadio Roque F. Batelhana, em Assunção

FICHA TÉCNICA

⚪⚫ SANTOS X DEPORTIVO RECOLETA 🟡

🏆 Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada)
🗓️ Data: 14/04 (terça-feira)
⏰ Horário: às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

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