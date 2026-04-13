Santos x Deportivo Recoleta pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

O Santos encara o Deportivo Recoleta-PAR na noite desta terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O compromisso é válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.
Onde assistir Santos x Deportivo Recoleta ao vivo?
- TV: SBT (aberto) e ESPN (fechado).
- Streaming: Disney+ (pago).
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
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— Santos FC (@SantosFC) April 13, 2026
Estatísticas
Santos
- Jogos: 21
- Vitórias: 6
- Empates: 7
- Derrotas: 8
- Gols marcados: 27
- Gols sofridos: 26
- Artilheiro: Gabigol, com sete gols marcados
Deportivo Recoleta
- Jogos: 18
- Vitórias: 5
- Empates: 6
- Derrotas: 7
- Gols marcados: 23
- Gols sofridos: 24
- Artilheiro: Allan Wlk, com sete gols marcados
Prováveis escalações
O Santos vem com força total à disposição para o duelo com o Deportivo Recoleta. A única baixa confirmado é o lateral direito Vinícius Lira, que está fora da temporada, por uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
Além disso, o Peixe ainda tem duas dúvidas: o lateral direito Mayke, que passou por um tratamento com medicamentos corticoide, e o volante Gabriel Menino, que se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.
Já o Deportivo Recoleta também deve ir com força total contra o Santos. O único desfalque é o lateral esquerdo Iván Piris, ex-São Paulo.
Provável escalação do Santos
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Rony (Bontempo), Moisés e Gabigol.
Técnico: Cuca
- Desfalque: Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo).
- Dúvidas: Gabriel Menino e Mayke.
Das arquibancadas para as ruas.
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— Santos FC (@SantosFC) April 10, 2026
Provável escalação do Deportivo Recoleta
Nelson Ferreira; José Espínola, Lucas Monzón, Facundo Echeguren e Nicolás Marotta; Pedro Ríos, Juan Franco, Aldo González e Wilfrido Báez; Kevin Parzajuk e Allan Wlk
Técnico: Jorge González
- Desfalques: Iván Piris (lesão no joelho direito).
Arbitragem de Santos x Deportivo Recoleta
- Árbitro: Fernando Vejar (Chile)
- Assistentes: José Retamal (Chile) e Miguel Rocha (Chile)
- VAR: Juan Lara (Chile)
Próximo jogo do Santos
- Santos x Fluminense (12ª rodada da Copa Sul-Americana)
- Data e horário: 19/04 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Próximo jogo do Deportivo Recoleta
- Deportivo Recoleta x 2 de Mayo (17ª rodada do Campeonato Paraguaio)
- Data e horário: 18/04 (sábado), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Estadio Roque F. Batelhana, em Assunção
FICHA TÉCNICA
⚪⚫ SANTOS X DEPORTIVO RECOLETA 🟡⚫
🏆 Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada)
🗓️ Data: 14/04 (terça-feira)
⏰ Horário: às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
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