Santos x D. Cuenca: veja informações, preços e como comprar ingressos para o jogo da Sul-Americana

Na tarde desta sexta-feira, o Santos divulgou informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Deportivo Cuenca-EQU, válido pela última rodada da Copa Sul-Americana. A bola rola na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

A comercialização dos ingressos terá início a partir das 13h desta sexta-feira, e será feita de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor santista.

Os torcedores que desejarem assistir ao embate diretamente da Vila Belmiro precisarão adquirir suas entradas através do site www.sociorei.com ou no no aplicativo Santos APP. Não haverá bilheteria física no estádio.

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Cronograma de vendas:

Sexta-feira (22/05), a partir das 13h – venda exclusiva para sócios

Sexta-feira (22/05), a partir das 17h – abertura para o público geral (Santos Mais Popular)

Prioridades dos sócios:

Prioridade 1 (cinco estrelas): 13h – 22/05

Prioridade 2 (quatro estrelas): 14h – 22/05

Prioridade 3 (três estrelas): 15h – 22/05

Prioridade 4 (duas estrelas): 16h – 22/05

Público geral (Santos Mais Popular): 17h – 22/05

Preços – Sócio Rei

Arquibancadas (Cosmo Damião e José de Alencar)

Black: R$ 0

Gold: R$ 30

Silver: R$ 60

Cadeira Térrea e Cadeira Social (Dom Pedro e Princesa Isabel), Cadeira Coberta (Dom Pedro) e PCR

Black: R$ 33,33

Gold: R$ 66,67

Silver: R$ 100

Valores para proprietários de Cadeira Cativa:

Silver: R$ 47,50

Gold: R$ 95

Preços – Santos Mais Popular (público geral)

Arquibancadas (Cosmo Damião e José de Alencar)

Meia-entrada: R$ 120

Inteira: R$ 240

Cadeira Térrea, Cadeira Social (Dom Pedro e Princesa Isabel), Cadeira Coberta (Dom Pedro) e PCR

Meia-entrada: R$ 133,34

Inteira: R$ 266,67