Santos x Cuiabá: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

O Santos enfrenta o Cuiabá na tarde desta quarta-feira, às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, em Santos (SP), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Onde assistir ao vivo?

Youtube: Santos TV

Como chegam as equipes?

Os times vivem momentos distintos no Brasileiro sub-20. Mandante do confronto, o Santos ocupa a 4ª colocação na tabela, com 11 pontos. Do outro lado, o Cuiabá é o 12° da competição, com sete pontos conquistados.

O Santos tem três vitórias, dois empates e uma derrota. O Peixe empatou em 0 a 0 com o Corinthians na última rodada, jogando fora de casa.

Do outro lado, o Cuiabá faz campanha de duas vitórias, um empate e três derrotas em seis jogos na competição. A equipe vem de uma vitória contra o Botafogo por 3 a 1.

Arbitragem de Santos x Cuiabá