Santos x Cuiabá: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

O Santos enfrenta o Cuiabá na tarde desta quarta-feira, às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, em Santos (SP), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.
Onde assistir ao vivo?
- Youtube: Santos TV
Como chegam as equipes?
Os times vivem momentos distintos no Brasileiro sub-20. Mandante do confronto, o Santos ocupa a 4ª colocação na tabela, com 11 pontos. Do outro lado, o Cuiabá é o 12° da competição, com sete pontos conquistados.
O Santos tem três vitórias, dois empates e uma derrota. O Peixe empatou em 0 a 0 com o Corinthians na última rodada, jogando fora de casa.
Do outro lado, o Cuiabá faz campanha de duas vitórias, um empate e três derrotas em seis jogos na competição. A equipe vem de uma vitória contra o Botafogo por 3 a 1.
Arbitragem de Santos x Cuiabá
- Árbitro: Renan Pantoja de Quequi (SP)
- Assistentes: Bruno Silva de Jesus (SP) e Leonardo Tadeu Pedro (SP)
- VAR: Não há