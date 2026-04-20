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Santos x Cuiabá: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

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Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 20/04/2026 às 20:00

O Santos enfrenta o Cuiabá na tarde desta quarta-feira, às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, em Santos (SP), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Onde assistir ao vivo?

  • Youtube: Santos TV

Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.

Como chegam as equipes?

Os times vivem momentos distintos no Brasileiro sub-20. Mandante do confronto, o Santos ocupa a 4ª colocação na tabela, com 11 pontos. Do outro lado, o Cuiabá é o 12° da competição, com sete pontos conquistados.

O Santos tem três vitórias, dois empates e uma derrota. O Peixe empatou em 0 a 0 com o Corinthians na última rodada, jogando fora de casa.

Do outro lado, o Cuiabá faz campanha de duas vitórias, um empate e três derrotas em seis jogos na competição. A equipe vem de uma vitória contra o Botafogo por 3 a 1.

Arbitragem de Santos x Cuiabá

  • Árbitro: Renan Pantoja de Quequi (SP)
  • Assistentes: Bruno Silva de Jesus (SP) e Leonardo Tadeu Pedro (SP)
  • VAR: Não há

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