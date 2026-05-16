Santos x Coritiba pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Santos enfrenta mais uma vez o Coritiba neste domingo, quatro dias depois de se classificar às oitavas da Copa do Brasil sobre o clube alviverde. Desta vez, as equipes se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena.

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Como o Santos chega ao confronto

O Santos chega após uma boa exibição diante do Coritiba na última terça-feira, quando o Peixe venceu por 2 a 0 o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil e garantiu a vaga nas oitavas de final da competição. Após uma sequência de sete jogos sem vitórias, o clube da Baixada Santista agora busca sua terceira vitória consecutiva na temporada.

Na 15ª colocação do Brasileirão, o Santos possui 18 pontos, apenas um de diferença para o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento da competição. Caso vença o Coritiba novamente, o Peixe pode ganhar muitas posições na tabela, já que também possui apenas dois pontos de diferença para o Red Bull Bragantino, sétimo colocado.

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Como o Coritiba chega ao confronto

Por sua vez, o Coritiba vem em um jejum de cinco jogos sem triunfar. A última vez que o Coxa conquistou uma vitória foi no dia 19 de abril, quando superou o Atlético-MG por 2 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, em que ocupa a nona posição com 20 pontos somados.

Histórico de confronto entre Santos x Coritiba

As equipes possuem 55 confrontos na história, com o Santos levando vantagem no retrospecto. O Peixe possui 32 vitórias contra 13 do Fluminense, além de 10 empates no duelo.

Últimos confrontos

13/05/2026 - Coritiba 0 x 2 Santos — 5ª fase da Copa do Brasil

22/04/2026 — Santos 0 x 0 Coritiba — 5ª fase da Copa do Brasil

11/11/2024 — Coritiba 0 x 2 Santos — 36ª rodada da Série B

22/07/2024 — Santos 4 x 0 Coritiba — 17ª rodada da Série B

26/10/2023 — Santos 2 x 1 Coritiba — 29ª rodada da Série

Estatísticas

Santos no Brasileirão

4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas

21 gols marcados

22 gols sofridos

Artilheiro: Gabigol e Neymar (4 gols)

Coritiba no Brasileirão

5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas

18 gols marcados

19 gols sofridos

Artilheiro: Breno Lopes (5 gols)

Prováveis escalações

Desfalques do Santos: João Scmidt, Gabriel Menino, Luan Peres (fratura no quarto metacarpo da mão esquerda) e Thaciano (lesão muscular na coxa doreita)

Desfalques do Coritiba: Lucas Ronier (suspenso), Maicon (lesão muscular na posterior da coxa), Keno (lesão muscular na coxa direita), Pedro Morisco (lesão no ombro) e Rodrigo Rodrigues (ruptura de LCA)

Provável escalação do Santos

Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Frías e Escobar; Willian Arão, Oliva, Bontempo e Rollheiser; Neymar e Barreal

Técnico: Cuca

Provável escalação do Coritiba

Pedro Rangel; Tinga, Jacy, Bruno Melo e Felipe Jonathan, Vini Paulista, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha

Técnico: Fernando Seabra

Arbitragem de Santos x Coritiba

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva

Paulo César Zanovelli da Silva Assistentes: Nailton Júnior de Sousa e Luis Carlos de Franca

Nailton Júnior de Sousa e Luis Carlos de Franca VAR: Wagner Reway

Ficha técnica