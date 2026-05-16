Santos x Bragantino: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro feminino

O Santos volta a campo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino neste domingo, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. O duelo está marcado para as 18h (de Brasília).

Onde assistir

TV fechada e YouTube: Nsports

Situação na tabela

Santos - 14 pontos em 10 jogos - 11 º lugar

lugar Red Bull Bragantino - 14 pontos em 10 jogos - 10 º lugar

Prováveis escalações

Santos: Taty Amaro, Evellyn Marques, Rafa Martins, Isa Cardoso, Analuyza, Larissa Vasconcelos, Vivian, Nath Pitbull, Suzane Pires, Laryh, Mariana Larroquette

Técnico: Marcelo Frigerio

Red Bull Bragantino: Thalya Nobre, Tamires, Catarina, Jéssica Soares, Rafa Mineira, Duda Rodrigues, Camila Ambrózio, Marzia, Lurdinha, Mylena Pedroso, Miriã Santos

Técnico: Humberto Simão

Arbitragem