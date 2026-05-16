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Santos x Bragantino: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro feminino

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Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 16/05/2026 às 20:00

O Santos volta a campo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino neste domingo, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. O duelo está marcado para as 18h (de Brasília).

Onde assistir

TV fechada e YouTube: Nsports

Situação na tabela

  • Santos - 14 pontos em 10 jogos - 11º lugar
  • Red Bull Bragantino - 14 pontos em 10 jogos - 10º lugar

 

Prováveis escalações

Santos: Taty Amaro, Evellyn Marques, Rafa Martins, Isa Cardoso, Analuyza, Larissa Vasconcelos, Vivian, Nath Pitbull, Suzane Pires, Laryh, Mariana Larroquette
Técnico: Marcelo Frigerio

Red Bull Bragantino: Thalya Nobre, Tamires, Catarina, Jéssica Soares, Rafa Mineira, Duda Rodrigues, Camila Ambrózio, Marzia, Lurdinha, Mylena Pedroso, Miriã Santos
Técnico: Humberto Simão

Arbitragem

  • Árbitra: Ruthyanna Camila Medeiros
  • Assistentes: Veridiana Contiliani e Eduarda Gomide Rubio

 

 

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