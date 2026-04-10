Santos x Atlético-MG: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Santos volta a campo após a derrota na estreia da Sul-Americana neste sábado, quando enfrenta o Atlético-MG pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto está agendado para as 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.

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Como chegam as equipes

Derrotado na última quarta-feira pelo Deportivo Cuenca, na estreia da Sul-Americana, o Santos busca se aproveitar do mando de campo para vencer a partida contra o Galo e se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Neste momento, o Peixe é o 15º colocado na tabela de classificação, com 10 pontos, dois de diferença para a degola.

Cuca deve ter reforços de peso para enfrentar a equipe mineira. De fora da partida pelo torneio continental por não possuir o visto para entrar no Equador, Rincón volta a ficar à disposição do treinador. Além dele, Neymar e Gabigol também devem reforçar o Peixe neste sábado.

Por sua vez, o Atlético-MG também perdeu sua estreia na Sul-Americana, por 2 a 1, também na quarta-feira, contra o Puerto Cabello. Diante do Santos, o Galo tenta emendar sua terceira vitória seguida pelo Brasileirão, em que é o oitavo colocado com 14 pontos somados.

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