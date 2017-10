Santos visita o Sport para buscar reação e seguir vivo no Brasileiro

O Santos foi do céu ao inferno em apenas 90 minutos na última segunda-feira. Após ver o Corinthians perder para o Bahia, em Salvador, a equipe comandada por Levir Culpi tinha a chance de diminuir para 7 pontos a diferença para o líder do Campeonato Brasileiro. Porém, o Peixe foi dominado pelo Vitória em pleno Pacaembu, ficou no empate em 2 a 2, saiu vaiado pela torcida, e ainda perdeu a segunda colocação para o Grêmio.

Apesar da frustração pelo último resultado, os santistas seguem confiantes no sonho do título. E para seguir tentando encostar no Timão, o Alvinegro da Vila precisa bater o Sport, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada do Brasileirão.

“Temos que seguir trabalhando para brigar pela taça. Não vamos desistir. Tentamos fazer o melhor como sempre”, disse o colombiano Jonathan Copete, que saiu vaiado durante a igualdade com o Vitória, na última segunda.

Para o embate quinta, o técnico Levir Culpi terá três desfalques importantes. Bruno Henrique, com desconforto na panturrilha esquerda, não foi relacionado. Já o volante Alison cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Por fim, o veterano Renato, recuperado de edemas na coxa direita e no tornozelo direito, ficará fora por precaução da comissão técnica. O volante participou normalmente do treino coletivo entre os reservas nesta terça-feira, mas só deve jogar contra o Atlético-GO, no próximo domingo, na Vila Belmiro.

Na vaga de Renato e Bruno Henrique, o comandante seguirá com Matheus Jesus e Jean Mota, respectivamente. Já para o lugar de Alison, Emiliano Vecchio e Serginho disputam posição.

Sport sonha alto

Com 34 pontos conquistados, o Sport ocupa apenas a 14ª posição e está a dois da zona de rebaixamento. Mesmo assim, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo tem como objetivo chegar na Libertadores da próxima temporada.

Após uma série de altos e baixos, o Leão vem de duas partidas sem derrota e conta com a vitória sobre o Santos para engrenar de vez na competição nacional.

“A gente olha esse plantel e comissão, e isso passa a sensação de que podemos brigar por uma coisa boa. Nós sabemos que temos um time competitivo, que temos um grupo. Mas o campeonato brasileiro é muito difícil, muito longo. Outro fator importante foi que o nosso grupo se fechou. A atitude mudou”, afirmou o zagueiro Oswaldo Henríquez.

Para o confronto com o Peixe, o time pernambucano deve ter o retorno de Wesley, que ficou fora contra o Atlético-MG por conta de um desgaste físico.

Rithely, por sua vez, ainda é dúvida. Com dores no tornozelo direito, ele será reavaliado antes da partida, mas tem boas chances de entrar em campo.

Já o atacante Reinaldo Lenis foi liberado para viajar à Colombia, para acompanhar o enterro da avó e dificilmente jogar. Mena, suspenso, é desfalque certo.

FICHA TÉCNICA

SPORT X SANTOS

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 19 de outubro de 2017, quinta-feira

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA/FIFA)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Jose Ricardo Guimaraes Coimbra (PA)

SPORT: Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Henríquez e Sander; Rithely, Patrick, Wesley, Diego Souza e Osvaldo; André.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Matheus Jesus, Vecchio (Serginho) e Lucas Lima; Copete, Jean Mota e Ricardo Oliveira.

Técnico: Levir Culpi