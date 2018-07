Santos viaja com 26 jogadores para amistosos no México; veja lista

O Santos viajará, nesta quarta-feira, com 26 jogadores para amistosos no México, contra Monterrey, no sábado, e Querétaro, na próxima terça. O técnico Jair Ventura terá quatro desfalques: Alison e Arthur Gomes (entorse no tornozelo esquerdo), Gabigol (incômodo no púbis) e Lucas Veríssimo (em processo da negociação, além de mialgia na coxa direita).

As ausências abriram espaço para dois destaques do time B: o meia Fernando Medeiros e o atacante Diego Cardoso. A dupla esteve entre os profissionais na pré-temporada, foi rebaixada e agora retorna.

Sem Gabigol, Jair perde a oportunidade de escalar o time com quatro atacantes e Rodrygo mais recuado, como gostaria. Uma provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Dodô; Diego Pituca, Renato e Léo Cittadini (Jean Mota); Rodrygo, Bruno Henrique e Eduardo Sasha.

Veja os relacionados do Santos

Goleiros: Vanderlei, Vladimir e João Paulo

Laterais: Victor Ferraz, Dodô e Daniel Guedes

Zagueiros: David Braz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Robson Bambu

Volantes: Diego Pituca, Renato, Yuri e Guilherme Nunes

Meias: Jean Mota, Léo Cittadini, Vitor Bueno, Vecchio, Gabriel Calabres e Fernando Medeiros

Atacantes: Rodrygo, Bruno Henrique, Eduardo Sasha, Copete, Yuri Alberto e Diego Cardoso