Santos vende mais de 11 mil ingressos para jogo contra o Bahia, no Paca

O Santos espera bom público para o duelo deste domingo, contra o Bahia, às 11h (de Brasília), no Pacaembu, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até a noite desta quinta-feira, 11.342 ingressos foram vendidos para o confronto.

O número, que ainda deve aumentar bastante até o dia do jogo, é mais que o dobro do último duelo do Peixe na Vila Belmiro, contra a Chapecoense, na última quarta-feira, quando 5.533 pessoas acompanharam a partida.

Os ingressos mais baratos custam R$ 10 e são destinados ao setor do Tobogã e do portão 21 para sócios ou estudantes e aposentados que pagam meia-entrada. A comercialização segue até domingo, caso restem entradas, e será feita nas bilheterias do Pacaembu.

Vale lembrar também que o recordo de público do Peixe no ano também é no Pacaembu, contra a Ponte Preta, pelas quartas de final do Paulistão. Na ocasião, o estádio recebeu 37.145 mil torcedores.

Confira os preços dos ingressos o jogo deste domingo:

R$ 20,00 inteira / R$ 10,00 meia – tobogã

R$ 20,00 inteira / R$ 10,00 meia – arquibancada família (portão 21)

R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meia – arquibancadas amarela, verde

R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meia – arquibancada visitante (portão 22)

R$ 80,00 inteira / R$ 40,00 meia – cadeira especial laranja

R$ 100,00 inteira / R$ 50,00 meia – cadeira descoberta manga

R$ 120,00 inteira / R$ 60,00 meia – cadeira coberta azul