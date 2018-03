Santos vende cerca de 34 mil ingressos para clássico no Pacaembu

O Santos vendeu cerca de 34 mil ingressos até a noite desta sexta-feira para o clássico contra o Corinthians, no domingo, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista. As arquibancadas verde e amarela estão esgotadas. A carga total é de 39 mil.

Os valores das entradas variam entre R$ 10 e R$ 100. As vendas continuam no site do Santos, nas bilheterias da Vila Belmiro, Pacaembu e demais pontos autorizados no estado de São Paulo. A expectativa é por um público de mais de 40 mil presentes no domingo.

Veja os locais para venda de ingressos:

– Vila Belmiro (Santos) – Rua Princesa Isabel, s/ nº – Guichês da bilheteria principal, próximos à Portaria 6 e aos Portões 7/8

– Pacaembu (São Paulo) – Praça Charles Miller s/n – Bilheteria principal (próxima do portão principal) – De segunda a sábado, das

11h às 17h

– Quiosque Compre Ingressos/Redegol (Santos) – Rua Euclides da Cunha, 21 – Loja 22 – Shopping Miramar – 2º Piso – Gonzaga –

Segunda a sábado das 10 às 18h00. Domingo das 15h às 19h.

– Empório Brasil Esportes (São Vicente) – Rua Jacob Emmerick, 448 – Centro – Tel.: 3467-5298 – De segunda a sábado, das 9h às 19h; domingo e feriado não abre.

– Pepino Esportes do Super Centro Boqueirão (Santos) – Rua Oswaldo Cruz – loja 66/95 – Tel.: 3233-8850 – De segunda a sábado, das 9h às 20h; domingo e feriado não abre.

– Shopping Internacional de Guarulhos (Guarulhos) – Rodovia presidente Dutra, S/N – Loja Santos Store – Tel.: (01) 2414-3098 – Todos os dias, das 11h às 17h

– Teatro Raul Cortez (São Paulo) – Rua Dr. Plínio Barreto, 285 – Bela Vista – de terça a sexta das 14h às 18h

Cabine 765 (São Paulo)– Marquês de Itu, 765 – Vila Buarque – SP – de terça a sábado das 11h às 19h

– Pharmacia & Cia (São Paulo) – Rua Tucuna, 302 – Pompeia – SP – de terça a sábado, das 14h as 18h