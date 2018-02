Santos vende 16.970 ingressos antecipados para clássico

O Santos vendeu 16.970 ingressos antecipados para o clássico contra o Corinthians, domingo, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

A expectativa do Peixe é por mais de 30 mil torcedores no estádio da capital paulista. As vendas seguirão até o dia do jogo para associados e torcedores comuns. Os preços variam entre R$ 10 e R$ 100.

Para estimular o clássico, o alvinegro deve fazer um treino aberto ao público no sábado, no Pacaembu, às 16h. Antes da partida, o Santos enfrentará o Real Garcilaso na quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Cuzco, no Peru, pela estreia na Libertadores.

