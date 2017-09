Santos vende 10.450 ingressos para clássico na Vila; restam apenas dois setores

O Santos terá ‘casa cheia’ para o duelo contra o Corinthians, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até a noite desta sexta-feira, 10.450 entradas já foram vendidas.

Segundo a assessoria de imprensa, restam pouco mais de mil bilhetes para a arquibancada do portão 24 e também para as cadeiras laterais do portão 26.

A carga total para o clássico é de 16.500 lugares liberados para o jogo, sendo que 5.00 pertencem a donos de cadeiras cativas, cadeiras especiais e camarotes, que não podem ser disponibilizados para venda.

Com 38 pontos, o Peixe precisa vencer o Timão para seguir na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. O rival lidera a competição, com 50 pontos.