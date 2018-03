Santos venceu todos os mata-mata de Paulistão contra o Palmeiras no século

Se depender do retrospecto no século, o Santos tem boa chance de eliminar o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Os jogos serão disputados no sábado e terça-feira, ambos no Pacaembu.

De acordo com o Centro de Memória e Estatística, o Peixe venceu todos os jogos eliminatórios contra o Verdão desde 2000. Antes, o rival derrotou o alvinegro na final estadual em 1999. E no geral, venceu os santistas na decisão da Copa do Brasil de 2015. Veja o histórico recente abaixo.

2000 (semifinal);

2009 (semifinal);

2013 (quartas de final);

2015 (final);

2016 (semifinal).

O Palmeiras, melhor campanha da primeira fase do Paulistão, teria vantagem de disputar o segundo jogo no Allianz Parque, mas a arena está reservada para eventos. Com isso, as duas partidas serão no Pacaembu, segunda casa do Santos.