Santos vence Santa Cruz pelo Brasileiro de Aspirantes

Pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Santos foi até Pernambuco enfrentar o Santa Cruz e venceu por 1 a 0, na noite desta quinta-feira. Em um jogo morno e amarrado, a chuva dificultou ainda mais a vida dos times, que não deram espetáculo dentro de campo. O gol solitário da partida foi marcado por Jackson Porozo.

A vitória coloca o Peixe na quarta colocação do Grupo B do Nacional sub-23, entrando assim na zona de classificação para a próxima fase, com 10 pontos. São três vitórias, um empate e três derrotas até o momento. Já o Santa Cruz segue na lanterna do Grupo a, com apenas uma vitória, um empate e cinco derrotas, somando quatro pontos.

Com um gramado bem prejudicado, o jogo era difícil de fluir. As duas equipes não tiveram facilidade na construção de jogadas e os goleiros viram o perigo chegar de verdade poucas vezes no primeiro tempo. As chances criadas eram pouco aproveitadas e os lances reais de gol foram raros para os dois lados. A situação ficou pior quando começou a cair uma forte chuva no Estádio Gileno de Carli.

Na segunda etapa, quando a chuva deu uma trégua, os times buscaram mais qualidade nos passes para chegar ao gol. As chances seguiam escassas e o jogo parecia caminha para um 0 a 0. Foi quando de um escanteio, saiu o único tento da partida. Pela esquerda, a bola subiu na área do Santa e com dois toques santistas, Jackson Porozo aproveitou a bola sobrando e desviou em direção à rede, aos 31 minutos.

Com o resultado, o Peixe segurou o jogo e dificultou a saída de bola do Santa, que não conseguiu correr atrás do prejuízo e acabou sendo derrotado mais uma vez.