Santos vê pouca chance, mas não desiste de Alexandre Pato

O Santos vê pouca chance de viabilizar a contratação, mas não desiste de Alexandre Pato. Em entrevista à A Tribuna na última quinta-feira, o empresário André Cury descartou o retorno ao Brasil neste momento. Em contato com a Gazeta Esportiva, porém, o agente não selou o destino do atacante.

A tendência é da permanência no Tianjin Tianjai pois o clube chinês conta com o jogador e quer acertar todos os pagamentos devidos. Um empresário e um advogado, inclusive, voltaram ao Brasil nesta quinta depois de não conseguirem a rescisão do contrato válido até dezembro.

Pato não quer ficar e promete conversar com a diretoria do Tianjin pessoalmente para tentar a liberação. Abrir mão do que é devido e negociar um valor para compensar a saída antecipada são duas das possibilidades.

Além do Santos, Palmeiras e São Paulo têm interesse no atleta de 29 anos. O objetivo dele é atuar em um grande clube de São Paulo e o projeto do Peixe, sob o comando de Jorge Sampaoli, o agrada.

O Alvinegro vê Pato como a cereja do bolo, mas garante ter uma outra possibilidade mantida em sigilo e com status semelhante para substituir Gabigol.