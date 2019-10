Santos vai a campo sem Vanderlei e Pituca; Sampaoli indica Marinho titular

O Santos foi a campo com dois desfalques no treinamento da manhã desta segunda-feira, o primeiro da preparação para enfrentar o Bahia, quinta, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O goleiro reserva Vanderlei se apresentou com virose depois da folga do domingo e ficou na academia. Diego Pituca seguiu em tratamento após lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e será reavaliado diariamente – não há previsão de retorno.

Os titulares do empate em 0 a 0 com o Corinthians no último domingo deixaram o gramado antes do fim da atividade. Esse grupo contou com Marinho, que entrou no segundo tempo: um indício dele como titular diante do Bahia. Tailson, presença no 11 inicial do clássico, ficou com os reservas e pode voltar ao banco de reservas.

Lucas Veríssimo, suspenso contra o rival pelo terceiro cartão amarelo, voltará ao time titular. Alison e Jobson disputam a posição de Pituca.

Uma possível escalação é: Everson, Pará (Victor Ferraz), Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Jobson (Alison), Jean Mota (Carlos Sánchez) e Evandro (Carlos Sánchez); Marinho (Tailson), Soteldo e Eduardo Sasha.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com