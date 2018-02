Santos treina sem Renato e com Copete para enfrentar o São Caetano

O Santos deve ter Renato como desfalque para enfrentar o São Caetano nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Em treino fechado nesta terça, o capitão não foi a campo e ficou nas dependências do CT Rei Pelé. O Peixe ainda não informou sobre qualquer problema físico do volante.

O técnico Jair Ventura esboçou a escalação com Caju e Jean Mota mantidos, e Alison e Copete titulares. A dupla esteve suspensa no empate em 2 a 2 com a Ferroviária. Arthur Gomes treinou entre os reservas.

A provável escalação do alvinegro, no 4-1-4-1 é: Vanderlei, Daniel Guedes, David Braz, Gustavo Henrique e Caju; Alison, Eduardo Sasha, Vecchio, Jean Mota e Copete; Gabigol.

Sem vencer há três partidas, o Santos foi ultrapassado pelo Botafogo e ocupa a segunda colocação do Grupo 4 do Campeonato Paulista, com oito pontos.