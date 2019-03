Santos treina sem Alison, Pituca, Sánchez e Rodrygo para enfrentar o Oeste

O técnico Jorge Sampaoli seguirá o rodízio no time titular do Santos para a partida contra o Oeste neste sábado, às 19h (de Brasília), no Pacaembu, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Rodrygo treinaram entre os reservas na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. Alguns testes foram feitos ao longo da atividade, como a entrada de Arthur Gomes. Copete e os jovens Sandry, Yuri Alberto e Kaio Jorge não foram relacionados.

A provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Yuri, Jean Lucas, Jean Mota e Cueva; Soteldo e Derlis González.

Sampaoli definirá a escalação em palestra com o elenco na concentração no hotel em São Paulo. A tendência é a de três titulares do meio-campo fora: Alison, Pituca e Sánchez.

Se vencer o Oeste, o Peixe garante a classificação às quartas de final. Depois desse compromisso, o Alvinegro enfrentará o América-RN na quinta, também no Pacaembu, pela segunda fase do Campeonato Paulista.

