Santos treina no Equador e finaliza preparação para estreia na Sul-Americana; veja provável escalação

O Santos encerrou nesta terça-feira a preparação para a estreia na Copa Sul-Americana. O técnico Cuca comandou o último treino antes do duelo contra o Deportivo Cuenca, em solo equatoriano, no Estádio Municipal Jorge Andrade Cantos, na cidade de Azogues, próxima a Cuenca.

Durante a preparação para o duelo, Cuca ganhou reforços. O lateral direito Igor Vinícius e o atacante Rony, que foram desfalques contra o Flamengo, se juntaram ao elenco e estão no Equador. Igor se recuperou de um edema na coxa, enquanto o atacante estava suspenso no duelo contra o Rubro-Negro.

Por outro lado, o Peixe segue com uma lista de desfalques, que inclui Gabigol e Neymar. O primeiro passou pela última sessão de PRP para finalizar o tratamento da lesão, enquanto Neymar permaneceu em Santos para trabalhos físicos específicos.

Provável escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Rony, Thaciano e Barreal.

Desfalques: Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo), Mayke (preservado por uso de corticoide), Gabriel Menino (lesão no músculo posterior da coxa direita) e Miguelito ( extenuação muscular bilateral na parte posterior das coxas).

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Detalhes do jogo do Santos

Santos e Deportivo Cuenca se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 19 horas (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo D. A bola rola no Estádio Alejandro Serrano Aguilar, em Cuenca, a cerca de 2.500 metros de altitude.

Lautaro Díaz pede atenção especial com a altitude

Experiente na altitude equatoriana por já ter disputado a liga nacional do país por dois anos, Lautaro Díaz destacou a atenção especial que a equipe deve ter com essa condição. O atleta celebrou a oportunidade de disputar uma competição continental com o Santos.

"A altitude é um fator com o qual vamos ter que nos acostumar rápido. Já joguei por dois anos no Equador e o fator da atitude é difícil às vezes, então vamos ter que ser inteligentes no momento do jogo", disse.

"É uma oportunidade muito grande. Vamos representar o Santos fora do Brasil e voltar a jogar uma competição internacional depois de alguns anos. Esperamos fazer um bom jogo amanhã e vamos deixar a vida dentro de campo", finalizou.