Santos treina com retorno de Luiz Felipe para enfrentar o Altos

O Santos treinou com Luiz Felipe de volta ao time titular na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé, na última atividade antes da partida contra o Altos-PI, nesta quinta, no Estádio Albertão, pela 1ª rodada da Copa do Brasil.

Luiz, poupado diante do Ituano, ganhou a vaga de Soteldo. A equipe deve ter três zagueiros e apenas um atacante: Derlis González.

A provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Aguilar, Gustavo Henrique e Copete; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Derlis González.

A eliminatória terá partida única. O Altos disputa a Copa do Nordeste e enfrentará o Peixe pela primeira vez.