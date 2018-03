Santos traça alvos, mas não espera “contratações bombásticas”

O Santos procura um meia e um centroavante com status de titular para reforçar o elenco do técnico Jair Ventura, mas esbarra em limitações financeiras da diretoria presidida por José Carlos Peres.

Três nomes são aprovados por dirigentes e comissão técnica: os meias Paulo Henrique Ganso, do Sevilla-ESP, e Lucas Zelarayán, do Tigres-MEX, e o atacante André, do Sport. Nenhum deles, porém, está perto de vir para o Peixe

No caso de Ganso, o alvinegro aguarda a negociação pela rescisão de seu contrato. Se estiver livre, a repatriação fica mais fácil. Zelarayán é um desejo antigo, mas o argentino foi titular nos últimos seis jogos do Tigres e a chegada ficou ainda mais complicada. Por fim, Jair é fã de André, mas o Sport recusou R$ 9,5 milhões do Grêmio por ele recentemente.

“Precisamos dar mais alternativa ao nosso técnico para variar o modelo de jogo. Temos analisado um jogador de área com mais força para segurar a bola na frente, em um jogo mais duro. Buscamos um jogador com essa caraterística. Um meia também para dar essa variação. Ao mesmo tempo sabemos que temos Vitor Bueno, que vem se recuperando, ganhando seu melhor ritmo de jogo. Diogo Vitor está aparecendo, mas não dá para colocar todo peso em cima dele”, afirmou o gerente de futebol do Santos, William Machado.