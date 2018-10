Santos tira IML do lado de CT para a base: “Crianças são curiosas”

O Santos negociou com o governo do Estado de São Paulo e obteve, de acordo com o presidente José Carlos Peres, o “sim” pela retirada do Instituto Médico Legal (IML) ao lado do CT Meninos da Vila, utilizado pelas categorias de base.

Sem o espaço público vizinho ao CT, o Peixe pode aumentar a estrutura a partir de 2019 e acabar com o risco dos garotos verem o que não podem no IML.

“Conseguimos, e é uma notícia boa, tirar o IML do lado do CT Meninos da Vila. Era praticamente dentro do terreno. Algumas crianças iam lá para os treinos e passavam na porta, com corpo lá. Criança é curiosa e curiosa, via, era difícil. Conseguimos com o atual governador Márcio França a retirada do IML do local. Ele vai tirar, já alugou um novo espaço. Teremos terreno completo para reformulação lá. Estão mexendo nas vias também, ali há enchente, estão limpando para funcionar direitinho. Tivemos problema nos treinamentos, com o Tsunami no futebol americano na grama sintética, mas resolvemos. Está limpinho, quem for lá pode ver. Temos que manter a coroa do Rei, que é a nossa base”, disse o presidente José Carlos Peres, em reunião do Conselho Deliberativo na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro.

A ideia é melhorar também a estrutura do CT Rei Pelé. Algumas reformas menos complexas já ocorrem no local. O plano é modernizar os vestiários e inaugurar uma lanchonete para os jogadores fazerem rápidas refeições antes ou depois dos treinos.