Santos testa e libera três remanescentes do extinto sub-23

O técnico Jorge Sampaoli utilizou três jogadores do extinto sub-23 na primeira semana de treinamentos no Santos – e os liberou em sequência: o zagueiro Sabino, o volante Juliano e o atacante Diego Cardoso.

Diego, como antecipado pela Gazeta Esportiva, foi emprestado para o Guarani. Sabino interessa ao Santa Cruz e Juliano é alvo da Ponte Preta.

O Santos passa por momento de redução no elenco. Sampaoli quer trabalhar com menos de 30 jogadores e outros serão cedidos na sequência – Jean Mota e Yuri têm negociações avançadas com o Bahia e Fluminense, respectivamente, e aguardam pela liberação.

O Peixe ainda não contratou reforços para 2019. A diretoria diz ter negociações encaminhadas para anúncios em breve.