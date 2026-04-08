Santos terá estreia de joia da base e quatro mudanças para duelo da Sul-Americana; veja escalações

O Santos está definido para a estreia na Copa Sul-Americana, contra o Deportivo Cuenca, do Equador. O técnico Cuca promoveu a estreia de uma joia da base e realizou quatro mudanças em relação ao jogo contra o Flamengo, mas não terá suas principais estrelas: Neymar e Gabigol. Escobar, por sua vez, foi cortado da lista após apresentar quadro febril.

Deportivo Cuenca e Santos duelam logo mais nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Serrano Aguilar, em Cuenca (Equador).

Santos tem novidades

O Santos vai a campo com alterações no setor defensivo. Jovem promessa da base, Rafael Gonzaga ganha a primeira chance na equipe logo como titular, enquanto Gustavinho deve jogar como lateral direito. O meio-campo, por sua vez, é fortalecido com a entrada de Willian Arão.

Já no ataque, o Peixe conta com o importante retorno de Rony, que cumpriu suspensão no último fim de semana. O camisa 11 ganhou a vaga de volta e formará o setor ofensivo junto de Moisés e Lautaro Díaz.

O Santos está escalado com: Gabriel Brazão; Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Rafael Gonzaga; Christian Oliva, Willian Arão e Gabriel Bontempo; Moisés, Lautaro Díaz e Rony.

Desfalques: Escobar (quadro febril), Neymar e Mayke (preservados, Gabigol (tendinite no adutor da coxa direita), Gabriel Menino (lesão na coxa direita), Vini Lira (cirurgia de LCA no joelho esquerdo), Miguelito (extenuação muscular nas coxas) e Tomás Rincón (falta de visto).

Chegamos ao estádio da estreia! ☑️ pic.twitter.com/2NkOvegrEU — Santos FC (@SantosFC) April 8, 2026

Deportivo Cuenca escalado

Do outro lado, o Deportivo Cuenca também está definido. O defensor Eddie Guevara, substituído por dores no fim de semana, começa no banco de reservas.

A escalação da equipe equatoriana tem: Facundo Ferrero; Mateo Maccari, Patricio Boolsen, Santiago Postel e Carlos Arboleda; Edison Vega, Jeremy Chacon e David González; Lucas Mancinelli, Melvin Diaz e Nicolás Leguizamón.

Desfalques: Andrés López e Ariel Mosquera (lesionados).

Como chegam as equipes?

O Santos passa por uma má fase e venceu apenas um dos últimos cinco jogos, vindo de uma derrota por 3 a 1 de virada, fora de casa, para o Flamengo. Do outro lado, o Deportivo Cuenca também tem oscilado, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas.

Arbitragem de Deportivo Cuenca x Santos