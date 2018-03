Santos tentou “big four”, mas teve Plano B por auditoria; entenda

O Santos anunciou nesta semana a contratação de uma empresa de auditoria, a GF Brasil, para analisar contratos, negociações de compras e venda e pagamentos ocorridos nos últimos cinco anos. A promessa de campanha do presidente José Carlos Peres foi cumprida, mas fugiu um pouco do previsto.

O Peixe gostaria de ter o “pente fino” de uma big four do mundo, as quatro melhores empresas do setor. Sem essa possibilidade, a opção foi pela GF Brasil, empresa de Campinas.

“O Santos Futebol Clube entrou em contato com todas as Big Four (Deloitte, PwC, E&Y e KPMG) e, por questões de riscos, nenhuma delas faz qualquer tipo de auditoria em clubes de futebol no Brasil”, explicou Ricardo Feijoo, que cuida de dois departamentos no clube: financeiro e administrativo.

A auditoria forense é considerada a mais rigorosa em termos de fiscalização e medidas corretivas. Todos os departamentos do clube serão avaliados. Antes mesmo da fiscalização, o Peixe já demitiu centenas de funcionários entre janeiro e março. Um “Portal da Transparência” está sendo desenvolvido.

“Garantir transparência ao santista sempre foi uma de minhas grandes prioridades, e é exatamente por me preocupar com esta questão que em breve o Santos ganhará seu Portal da Transparência. Entretanto, vimos nos últimos anos muitos atos que infelizmente serviram para instaurar incertezas perante quem geria o clube, além de servirem de imenso constrangimento para toda nossa torcida. Os nossos torcedores não mereciam passar por estes acontecimentos. E é exatamente por isso que providenciamos esta auditoria tão rigorosa”, disse o presidente José Carlos Peres.