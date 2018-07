Santos tentará tocar departamento de futebol sem William Machado

William Machado se demitiu do Santos nesta sexta-feira. E, a princípio, a ideia do Peixe é não substitui-lo. O departamento de futebol tem Ricardo Gomes como executivo, Sergio Dimas como gerente administrativo e Diogo Castro de coordenador.

O alvinegro está otimista em se virar sem William, mas Ricardo tem a liberdade de trazer alguém se achar necessário. Nas palavras do próprio profissional, ele era um “agente facilitador”, sem se envolver em negociações.

“É um cargo que está há pouco tempo no Brasil. Sou um agente facilitador dentro da Comissão Técnica. Futebol cresceu muito. Temos equipes multidisciplinares, fisiológica, médica, fisioterapia, preparação, logística e a parte técnica e atletas. Meu trabalho é fazer com que essas equipes trabalhem de forma harmoniosa. Não é fácil. Falo de 50 pessoas. Diariamente, tomamos decisões para o lado esquerdo ou direito, o que é melhor. Montamos logística, por exemplo. Meu papel é esse. Fazer com que cada uma dessas pessoas trabalhem da melhor forma possível em busca do mesmo objetivo”, disse o profissional, em maio.

William vinha pensando na saída há algumas semanas, mas a chegada de Ricardo deu um novo fôlego. Na sequência, porém, a insatisfação continuou e uma proposta do mercado financeiro, para prestar consultoria financeira a atletas,