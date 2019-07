Santos tenta transformar criação em gols após “intensivão” de Sampaoli

O Santos teve mais uma semana cheia para trabalhar antes de enfrentar o Avaí neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E um dos focos do técnico Jorge Sampaoli foi a finalização.

O argentino fez vários trabalhos diferentes simulando situações de jogo e tenta fazer com que o Peixe traduza o volume em gols. O desperdício de oportunidades o irritou nas vitórias por 1 a 0 diante de Bahia e Botafogo, fora de casa.

Mais do que chutar melhor, Sampaoli pede paciência para encontrar o companheiro melhor posicionado e frieza para derrotar os goleiros adversários. A preparação no CT Rei Pelé também incluiu cruzar com precisão e arriscar de fora da área.

O Alvinegro é o maior finalizador do Brasileirão, com 167 tentativas, de acordo com o Footstats. Destas, 74 foram no gol – um aproveitamento de 44,3%.

O Santos atacará com pelo menos oito jogadores contra o lanterna Avaí. Sampaoli prepara o time num 2-3-5, em busca de amassar o rival desde os primeiros minutos. A ideia é abrir o placar cedo para não sofrer nos minutos finais como nos dois compromissos anteriores do Brasileiro.

Com o empate do Palmeiras diante do Vasco, no Allianz Parque, o Santos precisa de vitória simples para assumir a liderança isolada do campeonato.

