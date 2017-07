Santos tenta reverter vantagem do Flamengo nas quartas da Copa do Brasil

Após perder na ida por 2 a 0, no Rio de Janeiro, o Santos terá a difícil missão de vencer o Flamengo por três gols de diferença, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, para conseguir avançar às semifinais da Copa do Brasil.

Caso o Peixe vença por 2 a 0 a decisão irá para os pênaltis. Apesar da missão ser ingrata, os santistas estão confiantes e acreditam na possibilidade da classificação vir ainda com a bola rolando.

“Não estou contando muito com os pênaltis. Será um jogo muito difícil. O Flamengo é um baita time, mas como nós também somos. E temos condições de reverter esse placar”, explicou o zagueiro Lucas Veríssimo, que volta ao time após cumprir suspensão contra o Bahia, no último domingo, pelo Brasileirão.

Além do defensor, o técnico Levir Culpi deve promover o retorno de Ricardo Oliveira. O centroavante já vem treinando com bola desde o último dia 18, mas seu retorno só era esperado para o duelo contra o Grêmio, no próximo domingo, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

Porém, após o corte de Kayke, com edema na coxa esquerda, o camisa 9 provavelmente voltará ao time titular na ‘decisão’. Ricardo Oliveira não atua desde o dia 3 de junho, na derrota para o Corinthians, em Itaquera. De lá pra cá, ele se recuperou de uma contusão no tornozelo e também ficou afastado dos gramados por causa de uma pneumonia.

Além dele, o lateral-direito Victor Ferraz também deve voltar ao time. Ele está recuperado de uma contusão no joelho esquerdo, sofrida no clássico contra o São Paulo, no dia 9 de julho, e entrará na vaga de Daniel Guedes.

Fla vê disputa aberta

Apesar do Flamengo estar com ampla vantagem, o time de Zé Ricardo tem pregado respeito ao Santos. Como exemplo, os rubro-negros citam o fato do Peixe ter vencido o Bahia por 3 a 0 no último domingo, justamente o placar necessário para os santistas conseguirem a classificação nesta quarta-feira.

“São duas equipes que se equivalem e que estão fazendo uma grande temporada. Portanto, vejo a disputa em aberto, apesar da vantagem que conseguimos na ida. Temos que entrar atentos”, disse Zé Ricardo, técnico do Flamengo.

Para os flamenguistas, é fundamental esquecer a vantagem obtida na ida.

“Não conseguimos nada ainda, pois trata-se de um jogo de cento e oitenta minutos e apenas o primeiro tempo acabou. Temos que jogar em São Paulo sabendo que precisamos ganhar lá”, disse o atacante colombiano Orlando Berrío.

Pelo lado do Flamengo, Zé Ricardo não pode contar com nomes importantes que foram inscritos na Copa do Brasil, como o meia Everton Ribeiro e o atacante Geuvânio. Preservados contra o Coxa, peças como o volante Márcio Araújo e os meias Diego e Everton têm retorno assegurado.

Quem se classificar deste encontro vai duelar nas semifinais com o vitorioso do choque entre Botafogo e Atlético-MG, que jogam nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro. Na ida, o Galo ganhou por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X FLAMENGO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 25 de julho de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS)

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Yuri, Vecchio e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Técnico: Levir Culpi

FLAMENGO: Thiago; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, Cuéllar e Diego; Berrío, Guerrero e Everton

Técnico: Zé Ricardo