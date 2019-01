Santos tenta renovar, mas deve perder zagueiro para a Roma

O Santos ainda tenta a renovação, mas deve perder Matheus Guedes, titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior, para a Roma-ITA. O contrato vence no dia 31 de março.

De acordo com o estafe do jogador, o Peixe só tentou a permanência do defensor neste ano. Antes, apenas falava: “Depois vamos ver a situação dele”. A participação na Copinha, onde o time sub-20 foi eliminado na primeira fase, era dúvida até pouco tempo antes da viagem para Mogi das Cruzes.

O Alvinegro, por sua vez, alega que negocia há muito tempo e está confiante pelas tratativas por um novo vínculo após o retorno à Baixada Santista.

A Roma monitora Matheus há pelo menos dois anos. O jogador tem 1,96m de altura, é canhoto e tem boa saída de bola. Ele atuou pela equipe sub-23 em 2018 e chegou a treinar entre os profissionais, sem estrear.