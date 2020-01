Santos tenta renovar com Evandro, mas dívida atrapalha

O Santos tem interesse de renovar o contrato de Evandro, mas uma dívida pela contratação do meio-campista inviabiliza esse plano por ora.

O Peixe deve as três parcelas da comissão pela chegada do ex-jogador do Hull City (ING) – os boletos de R$ 48 mil venceram em julho, setembro e novembro de 2019. O total é de R$ 144 mil, sem incluir juros.

A dívida faz o Alvinegro correr o risco de perder Evandro. O atual contrato termina em 30 de junho e ele pode assinar um pré-acordo para sair de graça em julho. A ideia do meia, porém, é permanecer.

Os representantes afirmam que não haverá qualquer negociação enquanto não for pago o que se deve. O Santos, em compensação, garante estar seguro e informa sobre a prioridade na renovação por mais uma temporada.

O Peixe recebeu uma notificação da Câmara Nacional de Resoluções de Disputas na última segunda-feira e tem três semanas para responder ao requerimento. Os empresários querem receber à vista.

Evandro terminou 2019 como titular sob o comando de Jorge Sampaoli e é bem avaliado por Jesualdo Ferreira, conhecedor de seu futebol pela passagem pelo Porto (POR).

“Já conheço o trabalho do Jesualdo. Joguei contra ele algumas vezes quando estava em Portugal, e isso acaba gerando um pouco mais de entrosamento. Bati um papo bem legal com ele antes do treino. É uma satisfação muito grande voltar a representar esse clube e todos estão motivados para a temporada”, disse Evandro.