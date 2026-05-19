Santos tenta quebrar jejum na Vila para seguir vivo na Sul-Americana

O Santos vai a campo nesta quarta-feira em busca de manter vivas as esperanças de uma classificação na Sul-Americana. O Peixe enfrenta o San Lorenzo na Vila Belmiro e terá de quebrar um jejum para conquistar sua primeira vitória nesta edição da competição, já que não vence como mandante por torneios continentais há quatro anos.

O último triunfo do Peixe atuando em casa em partidas continentais foi em 2022, quando superou o Unión La Calera por 1 a 0, pela fase de grupos da Sul-Americana daquele ano.

Desde então, foram seis confrontos como mandante, todos pela Sul-Americana, sendo derrotado em uma oportunidade e empatando as outras cinco partidas. O revés aconteceu em 2023, diante do Newell's Old Boys, por 2 a 1. Já as igualdades ocorreram contra Deportivo Recoleta, Blooming, Audax Italiano, Deportivo Táchira e Banfield.

Se contarmos também as partidas como visitante, são nove jogos sem vencer na Sul-Americana. Desde que venceu o Blooming fora de casa na primeira rodada da fase de grupos de 2023, não conseguiu mais trunfos na competição, somando quatro empates e quatro derrotas.

Neymar da Silva Santos Júnior, o camisa 10 do Santos FC, convocado pela quarta vez para representar a Seleção Brasileira na #FIFAWorldCup! 🇧🇷⚪⚫ pic.twitter.com/pjaS6dO35r — Santos FC (@SantosFC) May 18, 2026

Situação do Santos

O Santos chega às duas rodadas finais da fase de grupos da Sul-Americana em situação delicada. Com apenas 3 pontos em quatro jogos, a equipe ocupa a última colocação do grupo. Apesar disso, o Peixe ainda depende apenas de si para sonhar com classificação, mas precisará de uma combinação praticamente perfeita de resultados.

Para avançar, o cenário mais claro é vencer os dois jogos restantes, o que levaria o Santos a 9 pontos. Ainda assim, isso não garante automaticamente a liderança do grupo, que dá vaga direta às oitavas, já que dependeria de tropeços do San Lorenzo e do Cuenca em seus outros compromissos.

Próximo jogo do Santos

Jogo: Santos x San Lorenzo

Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)

Data e hora: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)