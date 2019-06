Santos tenta fazer ataque deslanchar após pausa da Copa América

Apesar de ser o vice-líder do Campeonato Brasileiro, cinco pontos atrás do líder Palmeiras, o Santos ainda precisa melhorar, se quiser ser de fato um postulante ao título e um time que desafie o Verdão na luta pelo Brasileirão. Um dos pontos para Jorge Sampaoli evoluir é a produtividade do ataque.

O Peixe fez 12 gols em 9 jogos, e tem o pior ataque entre os cinco primeiros colocados do Brasileiro. O melhor é o Alviverde que tem 18. Além disso, o Alvinegro Praiano já passou em branco três vezes no torneio, contra CSA, Palmeiras e Internacional.

Para melhorar o desempenho no setor, o Santos foi ao mercado e contratou Uribe para ser o tão esperado 9 que o técnico argentino pedia. Entretanto, o colombiano ainda está sem ritmo e longe do entrosamento ideal com os novos companheiros. Em forma, pode contribuir para a melhora do Peixe.

Os comandados de Sampaoli voltam a campo só no dia 13 de julho contra o Bahia, às 19h00 (horário de Brasília), na Fonte Nova em Salvador pela 10ª rodada do Brasileirão.