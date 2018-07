Santos tenta contornar situação de Veríssimo após negociação frustrada

O presidente do Santos, José Carlos Peres, tenta contornar a situação de Lucas Veríssimo depois da negociação frustrada com o Torino. O Peixe fez uma contraproposta alta e viu o clube italiano ir para o Plano B, contratando Bremer, do Atlético-MG, como publicado pelo “Lance”.

O Torino ofereceu 10 milhões de euros (R$ 45,3 mi) pelo zagueiro, mas o alvinegro pediu essa quantia pelos 80% dos direitos econômicos de direito. As tratativas se arrastaram e o desfecho negativo irritou o jogador e seus representantes.

“Não tem reunião, ele sempre adia… cada semana ele fala uma coisa. O Lucas perdeu o negócio do Torino e agora eu quero ver o que ele tem desse valor pra fechar. Ele perdeu um baita negócio, o menino está desanimado, triste… Como fica agora? Semanas vão passando, daqui a pouco fecha a janela, e Lucas Veríssimo fica no Santos, podendo perder espaço porque já não foi pro México. Não sei o que passa na cabeça do Peres, ele tem que ter um negócio muito bom pra ele perder esse do Torino”, disse o empresário Marcos Ribeiro, ao “Diário do Peixe”.

“A gente já tinha aceitado. Iriamos abrir mão de uma parte. Dos 10 milhões, nós ficaríamos com 1,5 e ainda nos acertaríamos com os italianos que trouxeram o negócio. O Santos ficaria com 8,5 milhões e mesmo assim ele não quis”, completou o agente.

Diante desse cenário turbulento, Peres prometeu a Marcos Ribeiro uma solução nesta semana. O presidente afirma ter outra proposta pelo defensor, desconhecida pelo empresário. Uma alternativa é o Lyon, que prometeu vir ao Brasil no dia 25 de julho para reavaliar o atleta in loco. Os franceses viram Veríssimo ser expulso em derrota por 2 a 1 para o Internacional, na Vila Belmiro, em 10/6.

Lucas Veríssimo, em processo de negociação, não viajou para o México, na disputa de amistosos contra Monterrey e Querétaro. Sua presença é incerta no clássico contra o Palmeiras, dia 19, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.