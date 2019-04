Santos tem Vasco pela frente, mas Sampaoli já pensa no Grêmio

O próximo compromisso do Santos será contra o Vasco na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil, mas o técnico Jorge Sampaoli pensa à frente, no Grêmio.

Depois de decidir a classificação às oitavas de final, o Peixe estreará no Campeonato Brasileiro diante do Tricolor Gaúcho, no próximo domingo, na arena em Porto Alegre.

Para enfrentar o Vasco, Sampaoli tem a vantagem do 2 a 0 e sabe o que precisa ser feito para avançar. Já para a estreia no Brasileirão, o treinador está preocupado.

Sampaoli vê dificuldade para superar a forte defesa do Grêmio sem um centroavante e diante dos zagueiros Pedro Geromel e Kannemann.

O argentino quer buscar estratégias durante a semana de treinamentos para largar bem na competição. Ele não esconde que a ausência de um camisa 9 é preponderante e tem Ricardo Oliveira, do Atlético-MG, como grande alvo.

Derlis González tem atuado como um falso 9, com Soteldo e Rodrygo abertos, Jean Mota e Sánchez por trás. Durante os jogos, Soteldo, Rodrygo e Jean Mota já se tornaram referência. O time tem 41 gols em 24 jogos na temporada; 19 sofridos.